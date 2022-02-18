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Экс-министр труда сравнила российскую пенсионную систему с «авгиевыми конюшнями»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Существующая в России пенсионная система накопила такое количество проблем, что их невозможно исправить одним решением. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы и бывший министр труда и соцразвития Оксана Дмитриева.

«Пенсионная система — это не «гордиев узел», который можно разрубить, а «авгиевы конюшни», которые надо чистить. Когда пенсионную систему дергают туда-сюда, это всегда оборачивается потерей стажа, заработка, появлением новых несправедливостей. Нужно последовательно расчищать пенсионную систему и устранять многочисленные ошибки», — сказала Дмитриева.

По ее словам, если «обнулить» пенсионные реформы, проводившиеся за последние 20 лет, это обнулит трудовую биографию 42 млн сегодняшних пенсионеров и десятков миллионов работающих сейчас граждан.

Выправление пенсионной системы, по мнению Дмитриевой, должно начаться с индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Работающие пенсионеры — самая ущемленная категория граждан. Это стало особенно очевидно во время пандемии коронавируса. Эти люди вынуждены были ходить на работу. При этом пенсия работающих пенсионеров с каждым годом все больше отстает от пенсии неработающих», — пояснила депутат.

Она считает, что это позволит вернуть в легальное поле 7 млн работающих пенсионеров, которые с 2015 года либо прекратили трудовую деятельность, либо ушли в тень.

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