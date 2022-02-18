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Эксперт объяснил, почему в США бензин стоит дешевле, чем в России

Экономист Переславский: бензин в России стоит дороже, чем в США из-за налогов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил, почему бензин в США стоит дешевле, чем в России. Об этом сообщает «Прайм».

Аналитик пояснил, что бензин в России стоит дороже из-за налогов, так как в США на налоги и акцизы приходится около 20% стоимости бензина в розницу, то в России почти 70%. По его словам, следует учитывать еще стоимость разведки, логистики и бурения.

«В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, которые активно эксплуатируются различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре», — отметил экономист.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС в Москве снизилась впервые с 20 сентября 2021 года. Средневзвешенная цена 92-го на прошлой неделе уменьшилась на 7 копеек — она составила 47,78 руб. за литр. При этом дизельное топливо и бензин марки АИ-95 в столице продолжают дорожать 19-ю неделю подряд.

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