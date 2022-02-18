Эксперт оценил, на что могли бы пойти затраты Украины на армию

Ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко оценил, на что мог бы пойти бюджет Украины, если бы правительство этой страны не тратило лишние деньги на армию, сообщает РИА «Новости».

«Деньги Украине, фигурально выражаясь, нужны не для пушек, а для масла. Ей прежде всего надо восстанавливать экономику страны, которая деградирует, а не готовиться к боевым действиям», — заявил Мироненко.

Он напомнил о словах Давида Арахамии — главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде — который ранее заявлял, что Украина теряет по $2–3 млрд ежемесячно из-за информационной истерии вокруг Украины.

«Конечно, информационно-пропагандистские игры, развернутые вокруг Украины, не способствуют укреплению экономики страны. Бизнесмены – люди пугливые, они бегут из тех мест, где пахнет порохом. Добавляют масла в огонь и растущие на этом фоне военные расходы. В СМИ прошла на днях информация, что только за последний месяц Украина получила оружия примерно на сумму, сопоставимую с ее годичным военным бюджетом», — пояснил Мироненко.

Он заключил, что делать окончательные выводы очень сложно из-за наличия только косвенных данных.