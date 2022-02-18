В США вновь отсрочили дефолт на месяц

Сенат конгресса Соединенных Штатов поддержал продление финансирования правительства до 11 марта 2022 года, сообщает телеканал C-SPAN.

Среди голосовавших, 65 сенаторов высказались за продления финансирования, 27 — против. При этом, сенаторы также отклонили ряд поправок к законопроекту — если бы они были включены в финальную версию законопроекта, то правительству США пришлось бы пойти на значительное сокращение государственных расходов — в первую очередь, на бюджет по борьбе с коронавирусом.

Теперь, согласно нормам законодательства, законопроект должен пройти одобрение в Сенате, а затем быть подписан президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

До этого, в декабре 2021 года, конгресс Соединенных Штатов поддержал проект о продлении финансирования правительства.

В США с осени 2021 года продолжаются переговоры между Минфином и политическими партиями о возможности продлить финансирование или расширить предельный объем госдолга для предотвращения дефолта.