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Молдавия может разорвать газовый контракт с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Спыну допустил разрыв контракта с «Газпромом» из-за аудита долга

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Aurel Obreja/AP

Газовый контракт Молдавии с «Газпромом», заключенный в 2021 году, могут расторгнуть из-за образовавшегося долга перед российской компанией. Об этом в эфире телеканала Journal TV заявил вице-премьер страны Андрей Спыну, пишет РБК.

По его словам, дальнейшая судьба контракта зависит от результатом аудита, который предложил «Газпром». При этом оценки сторон в вопросе того, что должен представлять собой сам аудит, расходятся.

««Газпром» прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого «Газпром» может расторгнуть действующий контракт», — сказал Спыну.

Молдавский вице-премьер уточнил, что Кишинев изучает другие источники закупки газа на случай, если поставки из России прекратятся.

29 октября 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет после затянувшихся переговоров. Президент Молдавии Майя Санду подчеркивала, что правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

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