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Совкомбанк зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций на $5 млрд

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Совкомбанк зарегистрировал рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом $5 млрд на ирландской бирже.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов – вечные субординированные (Т1), 10-летние субординированные (Т2) и старшие еврооблигации, включая «зеленые» и социальные.

Организаторами программы выступают JP Morgan, Ренессанс Капитал и Совкомбанк, а трасти и платежным агентом стал Bank of New York Mellon.

«В прошлом году мы разместили два выпуска и в обоих случаях отмечали повышенный интерес к ценным бумагам со стороны иностранных институциональных инвесторов. На пике спрос превышал предложение в два раза», – отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Фактический выпуск еврооблигаций может быть осуществлен как организаторами, так и банками-ключевыми партнерами (Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General, UniCredit и другие), с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию.

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