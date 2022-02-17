Австрия решила смягчить антиковидные меры для туристов

Правительство Австрии анонсировало смягчение антиковидных мер с 5 марта 2022 года, разрешив туристам въезжать по ПЦР-тесту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштейна.

«Это означает, что больше не будет никаких правил доступа и зеленых пропусков», — заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштейн.

По новым правилам непривитым людям (к ним приравниваются и привитые российскими вакцинами) снова будут доступны общественные места. В список входят отели, рестораны, канатные дороги, термальные комплексы. Однако требование к ношению масок остается. Их необходимо надевать в магазинах, общественном транспорте, банках, почтовых отделениях, больницах и домах престарелых.

В Австрийском представительстве по туризму в России поделились, что российским туристам, которые не болели коронавирусом и не были привиты признанными в ЕС вакцинами, в скором времени сообщат о том, необходимо ли проходить карантин после прибытия в страну.

Сейчас Австрия открыта для двух групп туристов из России: либо вакцинированным одобренными ЕМА вакцинами («Спутник V» в этот перечень не входит), либо переболевшим коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Норвегия с 12 февраля сняла практически все ограничения, связанные с COVID-19. Для путешествия в страну туристам из России больше не нужны никакие прививочные сертификаты и тесты, а во время пребывания можно не носить маски.