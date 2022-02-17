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Почти половина всех налогов в России в 2021 году была собрана в пяти регионах

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В 2021 году 47,6% всех налогов, поступивших в бюджет России, были собраны на территории пяти регионов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На первом месте по сборам оказалась Москва, на которую приходится 16,8% всех поступлений. Второе место у Ханты-Мансийского автономного округа (14,4%). Третье — у Ямало-Ненецкого автономного округа с долей сборов в 6,7%. Четвертая позиция у Санкт-Петербурга с результатом в 5%. Замыкает пятерку лидеров Московская область с 4,8% налоговых сборов.

В России за 2021 год было собрано более 28,5 трлн руб. налогов и сборов. По сравнению с показателями 2020 года они выросли на 35,8%. Из них в федеральный бюджет ушло 15,88 трлн руб., в консолидированные бюджеты субъектов – 12,65 трлн руб.

В трех из десяти регионов – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – налоговые поступления в региональный бюджет превысили сумму, перечисленную в федеральную казну. Это произошло из-за высоких сборов налога на прибыль бизнеса и НДФЛ.

16 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы не изменится.

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