Киев захотел выйти от газового кризиса с помощью нового закона

В Верховную раду был подан правительственный законопроект о введении дифференцированной рентной платы за добычу природного газа. По замыслу авторов нововведения, оно должно избавить Украину от газового кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По новому законопроекту, предлагается уже с 1 марта 2022 года перейти на взимание дифференцированных ставок рентной платы на добычу природного газа. Сейчас в стране действуют фиксированные ставки ренты, которые составляют 14% или 29% в зависимости от глубины скважины. Рента начисляется в зависимости от средней стоимости импортного газа.

Правительство Украины подсчитало, что при введении нового закона за оставшиеся 10 месяцев 2022 года будет собрано 239 млрд грн (638,1 млрд руб.) в бюджет. Эта сумма составляет 18% от плановых объемов госбюджета в этом году и в пять раз больше плана по ренте на 2022 год. Получается, что доходы бюджета резко возрастут, что вполне может вытянуть страну из газового кризиса.

11 февраля бывший глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что руководство компании совершило «катастрофическую ошибку» и не закупило своевременно газ для отопительного сезона. По его словам, «Нафтогаз» скоро может оказаться банкротом, который начнет просить деньги из государственного бюджета.