В Госдуме хотят вдвое снизить максимальную ставку по микрозаймам

В Государственной думе обсуждается двукратное снижение максимальной нагрузки для клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в разработке соответствующего законопроекта.

В ноябре прошлого года в нижнюю палату парламента внесли законопроект об ужесточении условий выдачи микроссуд — было предложено уменьшить максимальную ставку с 1 до 0,8%. Сейчас обсуждают уменьшение до 0,5%.

Эта инициатива вызвала опасения у опрошенных журналистами игроков рынка МФО.

«Детальной оценки влияния [ставки] 0,5% у нас не было, но выглядит это драматически», — прокомментировал гендиректор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов.

Ранее РБК написал, сославшись на статистику саморегулируемой организации «МиР», что в четвертом квартале 2021 года МФО выдали россиянам рекордный за последние два года объем займов — 150,9 млрд рублей.