Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Валиева упала в прогоне произвольной программы на Олимпиаде 08:40
Космический телескоп Chandra выключился из-за сбоя 08:38
В Британии назвали аспекты, позволяющие РФ доминировать над постсоветским... 08:37
Эксперт предупредил о шести скрытых симптомах «омикрона» 08:35
В Минздраве заявили об отсутствии серьезных побочных эффектов у «Спутника М» 08:35
Парламент Казахстана ратифицировал военный договор с Россией 08:31
В WADA сообщили о негативном влиянии дела Валиевой на борьбу... 08:26
Россия отвела часть танков после учений недалеко от украинской границы 08:25
У 95-летней Елизаветы II начали отказывать ноги 08:13
Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед произвольной программой... 08:05

В Госдуме хотят вдвое снизить максимальную ставку по микрозаймам

РБК: в Госдуме обсуждают снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1 до 0,5% в день

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Государственной думе обсуждается двукратное снижение максимальной нагрузки для клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, участвующие в разработке соответствующего законопроекта.

В ноябре прошлого года в нижнюю палату парламента внесли законопроект об ужесточении условий выдачи микроссуд — было предложено уменьшить максимальную ставку с 1 до 0,8%. Сейчас обсуждают уменьшение до 0,5%.

Эта инициатива вызвала опасения у опрошенных журналистами игроков рынка МФО.

«Детальной оценки влияния [ставки] 0,5% у нас не было, но выглядит это драматически», — прокомментировал гендиректор группы Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм») Андрей Клейменов.

Ранее РБК написал, сославшись на статистику саморегулируемой организации «МиР», что в четвертом квартале 2021 года МФО выдали россиянам рекордный за последние два года объем займов — 150,9 млрд рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть