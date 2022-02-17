Вывоз обработанной древесины из Сибири в Китай в 2021 году снизился на 12%

Экспорт обработанных лесоматериалов из регионов Сибирского федерального округа (СФО) в Китай, являющийся одним из основных торговых государств-партнеров для Сибири, по итогам прошлого года снизился на 12%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Сибирское таможенное управление.

СФО занимает лидирующие позиции в российском экспорте леса. Отмечается, что нелегально заготовленный лес тоже чаще всего увозится в Китай.

Летом 2021 года в действие вступило постановление российского правительства, по которому на часть лесоматериалов введены вывозные таможенные пошлины.

Вывоз лесоматериалов вырос в стоимостном объеме на 21,4% (доля Китая в стоимостном объеме экспорта лесоматериалов обработанных — 58,5%). Экспорт в итоге уменьшился на 12%.

При этом заметно вырос в физическом и стоимостном объемах вывоз обработанного леса в Японию — на 3,3% и 44,6% соответственно, Республику Корея — на 140% и 270%, Таджикистан — на 21% и 110%, Казахстан — на 25% и 80%, Ливан — на 60% и 180%.

С 2022 года в России ужесточились нормы экспорта древесины — на вывоз некоторых видов пиломатериалов введены повышенные ставки. Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие.

В Еврокомиссии считают, что ограничения России на экспорт леса серьезно подрывают промышленность Евросоюза. Из-за этого в организации решили сделать запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы провести консультации с российской стороной. Согласно нормам ВТО, Россия обязалась применять максимальные пошлины в 13% и 15% для разных пород дерева. Однако нынешние пошлины могут доходить до 80%.