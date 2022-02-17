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В России предложили дать молодежи по 10 тыс. рублей стартового пенсионного капитала

«Известия»: молодежи предлагают дать по 10 тыс. на пенсионный капитал

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил выделить молодежи стартовый капитал в добровольной пенсионной системе на сумму 10 тыс. руб., пишут «Известия».

Так государство пополнит «нулевые» счета трудящегося молодого поколения, которое осталось без накоплений обязательного пенсионного страхования из-за моратория.

«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их», — указал председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Сергей Беляков.

Мотивировать молодое поколение запланировали за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе.

Предложение прописано в документе РСПП «Об инициативах по развитию пенсионного рынка».

Проблема с пенсионными накоплениями в рамках обязательного страхования возникла после 2014 года, когда на них был объявлен мораторий. РСПП считает, что нужно передать накопления в собственность граждан и полностью перевести их в стандартную схему негосударственного пенсионного обеспечения.

В декабре 2019 года стало известно, что накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона. Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей. Надежд на будущую «разморозку» все меньше. Чиновники рассчитывают, что россияне будут копить на достойную старость самостоятельно.

Накопительные отчисления в размере 6% от заработной платы будут направляться в страховую часть до 2022 года включительно. Таким образом, отчисления пойдут на оплату пособий сегодняшним пенсионерам. У россиян моложе 1967 года пенсия должна складываться из страховой и накопительной части.

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