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Челябинский миллиардер предложил отменить в России государственные льготы

Миллиардер Рыбаков предложил отменить в России льготы и повысить зарплату

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков на своем YouTube-канале призвал отменить все государственные льготы, а вместо них повысить россиянам зарплаты.

«Все «подачки», все льготы важно отменить, убрав иждивенческую ориентацию людей. Оставить только там, где больные, немощные. Конечно, некоторые слои населения следует защитить», — сказал он.

По его словам, он придерживается позиции, что все «деньги в льготах» «перекочевали к людям, но под другим соусом». Этот «соус», по мнению Рыбакова, порождает бедность мышления, когда человек сидит и ждет очередной льготы. Для этого нужно сократить сектор получающих льготы граждан и повысить уровень минимальной оплаты труда. Бизнесмен предложил ввести гарантированную минимальную зарплату или оплату труда в размере 100 тыс. руб.

При этом на вопрос о материнском капитале, который он получил как многодетный отец, Рыбаков ответил, что реализовал его по просьбе своей мамы и он ему «не так нужен». Он также добавил, что льготы можно брать, но не концентрироваться на «собирании копеек».

Ранее эксперты оценили возможность увеличения зарплат россиян.

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