Новак предупредил о последствиях отказа Европы от поставок газа из России

Отказ Европы от трубопроводного газа из России в пользу СПГ может стать причиной очередного газового кризиса в Азии. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«После снижения «азиатской премии» СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений», — отметил Новак.

По его словам, эксперты рынка предостерегают Европу делать упор на СПГ, так как он не сможет полноценно заменить поставки из России. Но если европейцы выберут СПГ, это может стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии.

Премьер посчитал, что искусственный отказ от традиционных энергоресурсов обязательно приведет к куда большим кризисам. Поэтому потребители и производители заинтересованы в том, чтобы ситуация с ценами на энергоресурсы стабилизировалась.

Политик добавил, что во время общей декарбонизации ради обеспечения мирового сообщества надежной, доступной и экологичной энергией необходимо обратить внимание на атомную энергетику и газовую промышленность.

По мнению Новака, природный газ в ближайшее время останется надежным энергоресурсом, а также эффективным средством в борьбе с изменением климата, так как это самый чистый углеродный источник энергии.

В начале января эксперты энергорынка сообщили, что в 2022 году в Азии может начаться угольный кризис из-за дефицита ресурса на рынке.