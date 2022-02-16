Жители Бельгии переходят на четырехдневную рабочую неделю

Бельгийские власти обязали работодателей рассмотреть прошение сотрудника на переход с пятидневки на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы, сообщает сообщает Bloomberg.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы для организации рабочего времени», — прокомментировал нововведение премьер-министр страны Александр Де Кру.

Как заявил заместитель премьер-министра и министр труда Пьер-Ив Дерманье, работодатель имеет право отклонить запрос сотрудника, при условии, что сможет объяснить отказ в письменной форме.

Внедрение сокращенной рабочей недели было запланировано в Бельгии осенью прошлого года.

В начале февраля был опубликован опрос, который показал отношение россиян к идее о сокращении рабочих дней.