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Жители Бельгии переходят на четырехдневную рабочую неделю

Жители Бельгии смогут запрашивать у работодателя переход на «четырехдневку»

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Depositphotos

Бельгийские власти обязали работодателей рассмотреть прошение сотрудника на переход с пятидневки на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы, сообщает сообщает Bloomberg.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы для организации рабочего времени», — прокомментировал нововведение премьер-министр страны Александр Де Кру.

Как заявил заместитель премьер-министра и министр труда Пьер-Ив Дерманье, работодатель имеет право отклонить запрос сотрудника, при условии, что сможет объяснить отказ в письменной форме.

Внедрение сокращенной рабочей недели было запланировано в Бельгии осенью прошлого года.

В начале февраля был опубликован опрос, который показал отношение россиян к идее о сокращении рабочих дней.

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