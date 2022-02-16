Минтруд оценил доходы работающих пенсионеров в ₽66 тысяч

Средний совокупный ежемесячный доход работающих пенсионеров России, который складывается из пенсии и зарплаты, составляет около 66 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минтруде.

При этом средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составляет около 19 тыс. рублей, а для работающих – 14 тыс.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тыс. рублей. По данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров составляет в среднем 66 тыс. рублей ежемесячно», — отметили в министерстве.

В декабре 2021 года средняя пенсия в России была 15 842 рубля. По данным Росстата, реальные пенсии в декабре сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 0,8% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Ранее в среду россияне назвали желательную пенсию. Так, по мнению опрошенных, ежемесячная пенсия должна быть на уровне 55,5 тыс. рублей. При этом в разных регионах России предпочтения разнятся — пожилые москвичи желают получать 83,9 тыс. рублей, а самые скромные запросы у пенсионеров Оренбурга — всего 47 тыс. рублей.