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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден признал, что санкции США против России ударят по американцам

Байден: санкции против России приведут к росту цен на топливо в США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден признал, что американским гражданам придется заплатить за санкции, которые США могут ввести в отношении России за возможное нападение на Украину. Об этом он рассказал во время выступления по ситуации вокруг Украины, запись которого опубликована на YouTube-канале издания Washington Post.

Глава Белого дома сказал, что возможные санкции могут сказаться на ценах в энергетической сфере. По его словам, администрация США предпринимает активные шаги, чтобы облегчить давление на американские энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты и помочь с ценами на бензин.

«Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов», — заявил Байден.

Ранее Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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