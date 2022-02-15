Цена газа в Европе после скачка упала ниже $800

Цены на газ в Европе впервые с начала января упали ниже $800 за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости».

По данным лондонской биржи ICE, стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка выше $1000 за 1 тыс. кубометров опустилась ниже $800. На открытии торгов стоимость составила $926, затем ненадолго задержалась на уровне чуть выше $940, а затем ускорила темпы снижения, до $798,7.

14 февраля цена на газ выросла до отметки в $1028,2.

Цена на газ начала повышаться летом 2021 года. Эксперты отмечали, что высокая цена на газ держится из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.

1 февраля сообщалось, что после увеличения транзита газа через Украину цена на 1 тыс. кубометров газа снизилась до отметки ниже $900.