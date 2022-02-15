Госдума приняла во втором чтении законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников, сообщается на сайте ведомства.

По законопроекту государство сможет через суд взыскивать деньги с чиновников, у которых на банковских счетах лежит сумма, превышающая официальный доход за последние три года, чья законность не подтверждена.

Отмечается, что нижний предел суммы средств, в отношении которых не было никаких сведений и при котором органы прокуратуры должны обратиться в суд с заявлением о взыскании, предлагается установить в размере 10 тыс. рублей.

Сейчас же по закону можно обращать в доход казны только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги. Проверять документы и их подлинность, а также обращаться в суд с соответствующим заявлением о взыскании будет прокуратура.

Документ вносит поправки в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».

Соответствующая инициатива появилась в конце марта 2021 года. А уже в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников.