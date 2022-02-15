RTM Group: половина утечек из банков в 2022 году произойдет из-за их сотрудников

В 2022 году доля внутренних утечек данных из банков увеличится с 30% до 50%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет RTM Group (оказывает услуги в области кибербезопасности).

Несмотря на возможный рост внутренних утечек, доля хищений в категории внешних атак (внешними злоумышленниками) снизится с 15% до 3%.

Увеличение активности, связанной с внутренними утечками, может произойти из-за повышения сложности внешних взломов и роста стоимости внутренних данных. Основная цель злоумышленников – счета компаний и клиентов и любая информация по ним, а также внутренняя переписка.

Эксперты посчитали, что сейчас злоумышленникам стало безопаснее использовать внутренних инсайдеров, нежели внешние взломы. Учитывая, что по закону банки не обязаны устанавливать программы по защите от утечек изнутри, подобное программное обеспечение стоит лишь в трети организаций.

Однако представители некоторых банков отнеслись к новости о внутренних утечках со скепсисом и заявили, что в организациях проводятся все необходимые действия, чтобы исключить риск потери информации изнутри.

В середине декабря сообщалось, что за 2021 год хакеры похитили более полумиллиарда рублей у одного из российских банков. Установлено, что атаку совершила группировка MoneyTaker, которая в 2018-м украла десятки миллионов рублей у ПИР Банка.