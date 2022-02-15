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Рубль подорожал на фоне сообщений о возвращении войск РФ с учений

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро.

По состоянию на 11:05 мск, когда появились сообщения о том, что подразделения Южного и Западного военных округов ВС России возвращаются в свои гарнизоны после учений, доллар торговался на уровне 76,43 рубля (-0,43% по отношению к рублю), а евро — на уровне 86,44 рубля (-0,32%).

К полудню курс евро снизился до до 85,7 рубля (-1,18%), а курс доллара — до 75,54 рубля (-1,59%).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российские военнослужащие покинут страну по окончании совместных с РФ учений «Союзная решимость — 2022». Маневры должны продлиться до 20 февраля. Численность военных и вооружений, участвующих в учениях, не раскрывается.

По данным SberCIB, инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поддержат рубль, из-за чего курс доллара может снизиться до 68 рублей. По прогнозам, в самом оптимистичном сценарии премия за геополитические риски в курсе рубля значительно сократится. В этом случае рубль сможет укрепиться до 68 за доллар.

В начале февраля аналитики из BCS Global Markets прогнозировали, что доллар может подорожать до 103 рублей из-за возможного введения антироссийских санкций на фоне напряженной ситуации с Украиной.

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