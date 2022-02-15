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Неопытные инвесторы сохранили доступ к сложным продуктам

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Неквалифицированные инвесторы смогут еще два года покупать сложные финансовые продукты после сдачи специальных тестов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение от участников совместной встречи представителей Минфина, ЦБ и НАУФОР.

Эксперты рынка отметили, что в 2021 году банки разместили инвестиционных облигаций на 61 млрд рублей, а структурных облигаций на сумму 63 млрд рублей. При этом по каждому виду облигаций тестирование прошли 190 тыс. и 164 тыс. инвесторов соответственно.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев пояснил, что ассоциация согласна с продлением ограничений только в том случае, если доступ к структурным продуктам будет расширен. Предлагается добавить в перечень базовых активов индикаторы изменения индекса, изменение цены пая ETF, изменение цены пая биржевого или открытого ПИФа, а также изменение иного индекса, соответствующего критериям.

В Минфине поддержали продление ограничений в виде тестирования, при этом заявили, что вопрос о расширении линейки простых инструментов сейчас обсуждается. В ЦБ посчитали, что к 1 апреля 2024 года процедура тестирования усовершенствуется. Также в помощь существующим механизмам будет создана индексная инфраструктура.

В начале января Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) сообщила, что часть российских брокеров начали сдавать тесты за неопытных инвесторов, пользуясь возможностью того, что тестирование проводят они сами.

Летом прошлого года Совет Федерации одобрил закон, который дал право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или ложная информация.

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