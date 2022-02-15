В «СберБанк Онлайн» появилась возможность расположить карты в удобном порядке

Пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн» получили возможность располагать карты в удобном порядке. Такая возможность будет особенно актуальна для клиентов, у которых открыто сразу несколько карт Сбера.

«Мы считаем, что мобильное приложение должно идеально соответствовать потребностям каждого клиента и быть удобным. Именно поэтому, дополняя усилия искусственного интеллекта по выбору последовательности отображения карт, мы ввели новую опцию. Благодаря ей люди сами могут скорректировать этот порядок в настройках соответствующего раздела», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Подробная видеоинструкция доступна по ссылке.

Ранее у пользователей «СберБанк Онлайн» появилась возможность скрывать свой баланс на главном экране. Для этого нужно нажать на кошелек и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем на два зеленых прямоугольника в правом поле.