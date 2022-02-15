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В Центробанке рассказали о возможности получить новые выплаты для малоимущих

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Центробанке рассказали о возможности получить новые выплаты для малоимущих, сообщает газета «Известия» со ссылкой на руководителя службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

«Еще одна очень важная инициатива — текущий социальный счет с прикреплением карты «Мир» с начислением процентов на остаток в привязке к ключевой ставке. Это тоже хороший способ поддержки нуждающихся людей. По текущему счету, как правило, процент сегодня не начисляется, или он минимален, а здесь человек будет получать гарантированный дополнительный доход, насчитываемый на остаток по счету, в течение года», — заявил Мамута.

При этом для малоимущих россиян появится возможность открыть вклад под процент выше, чем ключевая ставка, которая недавно была повышена до 9,5%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет повышать ключевую ставку, пока россияне не ощутят выгоду от ставок по вкладам.

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