В России предложили ввести полугодовые каникулы по любым потребкредитам

Центральный банк России (ЦБ) выступил за распространение на постоянной основе практики кредитных каникул сроком на полгода для заемщиков потребительских кредитов вне зависимости от их срока и суммы. Об этом в пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами», — разъяснил позицию регулятора Мамут.

ЦБ принимает активное участие в подготовке соответствующей законодательной новеллы. Каникулы могут быть использованы один раз для каждого из взятых кредитов.

Ранее стало известно, что Банк России готовит поправки в законодательство, которые позволят каждому заемщику с потребкредитом получить «ссудный отпуск» по аналогии с ипотечными каникулами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЦБ.