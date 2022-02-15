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В России предложили ввести полугодовые каникулы по любым потребкредитам

«Известия»: в ЦБ выступили за предоставление каникул на полгода по любым потребкредитам

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Центральный банк России (ЦБ) выступил за распространение на постоянной основе практики кредитных каникул сроком на полгода для заемщиков потребительских кредитов вне зависимости от их срока и суммы. Об этом в пишут «Известия» со ссылкой на главу службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали — по аналогии с ипотечными каникулами», — разъяснил позицию регулятора Мамут.

ЦБ принимает активное участие в подготовке соответствующей законодательной новеллы. Каникулы могут быть использованы один раз для каждого из взятых кредитов.

Ранее стало известно, что Банк России готовит поправки в законодательство, которые позволят каждому заемщику с потребкредитом получить «ссудный отпуск» по аналогии с ипотечными каникулами. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЦБ.

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