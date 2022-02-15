Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Британская журналистка указала на невежество главы МИД Британии Трасс 06:07
Посольство России осудило решение Канады поставлять оружие Украине 05:59
США открыли в Польше центр для приема приезжающих с Украины американцев 05:59
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье 05:52
Вайцеховская о деле Валиевой: наша страна понесла репутационные издержки 05:45
В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидаются сильные морозы 05:38
Хоккейный тренер Быков назвал задачу сборной России на плей-офф Олимпиады 05:35
Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева 05:33
Marvel выпустила трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной... 05:22
Американская фигуристка о деле Валиевой: я потрясена до глубины души 05:21

Число злостных неплательщиков в России выросло до рекордных 8,6 млн

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В России число злостных неплательщиков в 2021 году увеличилось до 8,6 млн. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно им, указанный показатель стал максимумом за все время ведения статистики ведомства — с 2012 года (тогда число таких граждан составило 2,2 млн). В прошлом году также ускорились темпы роста числа россиян, долги которых спишут принудительно по решению суда.

За год число должников выросло на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. В 2020 году было возбуждено 7 млн таких исполнительных производств, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн.

Всего с граждан планируется взыскать 1,1 трлн рублей по начатым за предыдущий год исполнительным делам.

По данным ФСПП, в прошлом году взысканная сумма задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций достигла 185,2 млрд рублей, а в 2020 году — 142,8 млрд. При этом наибольшее количество злостных неплательщиков зафиксировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.

Как рассказали опрошенные изданием эксперты, число должников выросло вследствие пандемии коронавируса и роста долговой нагрузки населения.

Все новости на тему:
Обзор прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть