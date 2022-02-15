Число злостных неплательщиков в России выросло до рекордных 8,6 млн

В России число злостных неплательщиков в 2021 году увеличилось до 8,6 млн. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно им, указанный показатель стал максимумом за все время ведения статистики ведомства — с 2012 года (тогда число таких граждан составило 2,2 млн). В прошлом году также ускорились темпы роста числа россиян, долги которых спишут принудительно по решению суда.

За год число должников выросло на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. В 2020 году было возбуждено 7 млн таких исполнительных производств, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн.

Всего с граждан планируется взыскать 1,1 трлн рублей по начатым за предыдущий год исполнительным делам.

По данным ФСПП, в прошлом году взысканная сумма задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций достигла 185,2 млрд рублей, а в 2020 году — 142,8 млрд. При этом наибольшее количество злостных неплательщиков зафиксировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.

Как рассказали опрошенные изданием эксперты, число должников выросло вследствие пандемии коронавируса и роста долговой нагрузки населения.