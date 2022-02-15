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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Раскрыт сценарий «взаимного уничтожения» экономик России и ЕС

Ученые из Австрии предупредили о мировой рецессии в случае «ядерных» санкций против РФ

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Ученые из Венского института международных экономических исследований рассказали о двух гипотетических сценариях «вторжения» России на Украину и их последствиях. Об этом сообщает РБК.

Как считают специалисты, есть базовый и неблагоприятный варианты развития событий. При первом — «вторжение» ограничится регионами на юго-востоке Украины, возможны кибератаки. В таком случае Запад может ввести в отношении РФ относительно мягкие санкции, в том числе рестрикции против банковского сектора, госдолга на вторичном рынке. Также западные страны будут оказывать еще большую помощь Украине, предположили аналитики.

По их мнению, неблагоприятным сценарием будет полномасштабное вторжение, в ответ на которое Запад может объявить о жестких «ядерных» санкциях. При этом самой жесткой мерой может стать блокировка импорта российских энергоносителей, в том числе запрет на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», указали эксперты.

«Это нанесло бы сильный ущерб российской экономике, но также привело бы к стремительной инфляции и рецессии в мировой экономике, и особенно в ЕС. Это экономическая версия гарантированного взаимного уничтожения, и поэтому она маловероятна», — заявили они.

Недавно Страны G7 сообщили, что готовы ввести «тяжелейшие» санкции против России.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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