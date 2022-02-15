Работающим пенсионерам раскрыли способ увеличить пенсию

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, как работающим пенсионерам-россиянам повысить свою пенсию. Он пояснил в беседе с агентством «Прайм», что фиксированная часть страховой пенсии, а также индивидуальный пенсионный коэффициент не индексируются с 2016 года.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — предложил Гиинский.

Эксперт добавил, что такую смеху сложно осуществить на практике. Причина в том, что в России пенсионерам сложно устроиться на работу официально, тем более с хорошей зарплатой.

Ранее стали известны условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту. О них рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Она уточнила, что нужно, чтобы начать получать пенсионные выплаты в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин.