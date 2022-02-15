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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США подтвердили возможность предоставления кредитных гарантий Украине

Представитель Белого дома Жан-Пьер: Вашингтон рассматривает возможное предоставление кредитных гарантий Киеву

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что власти США могут предоставить Украине кредитные гарантии, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что это то, что мы рассматриваем в рамках дополнительной макроэкономической поддержки, мы изучаем [варианты] помощи украинской экономике. <…> Но у меня нет конкретики по ассигнованиям», — заявила представитель вашингтонской администрации.

Ранее телеканал Fox сообщил, что американские власти передадут Украине $1 млрд в качестве кредитных гарантий. По его информации, деньги пойдут на то, чтобы снизить уровень опасений рынка по поводу возможной войны на территории страны.

13 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским не дал четких обещаний по военной помощи в случае «вторжения» России.

Стороны также обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Разговор глав государств продлился менее часа.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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