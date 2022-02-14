Цена нефти WTI превысила $95 впервые за семь лет

Цена нефти марки WTI превысила $95 за баррель впервые с 17 сентября 2014 года, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на 22.08 мск росла до $96,37 за баррель (на 2,05%), мартовские фьючерсы — до $95,48 (на 2,55%).

По данным торгов, мировые цены на нефть растут примерно на 2%.

В январе цена на нефть марки Brent превысила отметку в $90. В последний раз нефть марки Brent превышала эту отметку в октябре 2014 года.

В беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов предположил, что цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины, а при негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100.

Другие эксперты выражают противоположное мнение, ожидая стремительного роста предложений на нефть после прошлогодней пандемийной просадки.