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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина получит от США миллиард долларов

Fox News: Вашингтон предоставит Киеву $1 млрд для снижения волнений на рынке из-за возможной войны

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Global Look Press

Американские власти передадут Украине $1 млрд в качестве кредитных гарантий, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что деньги пойдут на то, чтобы снизить уровень опасений рынка по поводу возможной войны на территории страны.

Также стало известно, что число сотрудников посольства США на Украине снижается до 22 человек.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским не дал четких обещаний по военной помощи в случае «вторжения» России.

13 февраля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Отмечается, что разговор продлился менее часа.

До этого Зеленский заявил Байдену, что все украинские города находятся в безопасности и под надежной защитой, и пригласил его в Киев.

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