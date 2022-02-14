Украина получит от США миллиард долларов

Американские власти передадут Украине $1 млрд в качестве кредитных гарантий, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что деньги пойдут на то, чтобы снизить уровень опасений рынка по поводу возможной войны на территории страны.

Также стало известно, что число сотрудников посольства США на Украине снижается до 22 человек.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским не дал четких обещаний по военной помощи в случае «вторжения» России.

13 февраля президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Отмечается, что разговор продлился менее часа.

До этого Зеленский заявил Байдену, что все украинские города находятся в безопасности и под надежной защитой, и пригласил его в Киев.