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«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке по всей России

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Пресс-служба «Мегафон»

В России абоненты «МегаФона» смогут покупать смартфоны по подписке. Как сообщает пресс-служба оператора связи, программа подписки на смартфоны теперь доступна во всех регионах страны.

Абоненты оператора смогут ежегодно обновлять гаджеты по подписке, выплачивая только 60% от их стоимости. Финансовым партнером проекта стал «Тинькофф Кредит Брокер».

«Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться только самыми современными смартфонами на выгодных условиях. В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве», — отметил генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин.

Он добавил, что за полтора месяца сервис доказал свою востребованность.

Подписку можно оформить на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo и ZTE. Она доступна на 15 или 20 месяцев. Через 12 месяцев смартфон можно сдать в trade‑in и оформить подписку на новый смартфон со скидкой до 40%. Абонент оплачивает смартфон ежемесячно единым платежом, в который включена абонентская плата за услуги связи. Кроме того, пользователь сможет выкупить смартфон и оставить себе, если продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки.

Так, подписка на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб сроком на 20 месяцев будет стоить 5 890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тот же срок обойдется в 3 390 рублей ежемесячно. В «МегаФоне» отмечают, что в стоимости услуги нет переплат и других скрытых расходов.

Директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокер» Максим Иванов подчеркнул, что новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и для многих покупателей важно иметь возможность в числе первых протестировать новый гаджет.

«Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность. С решением от «Тинькофф Кредит Брокера» многие могут позволить себе менять смартфон чаще, даже если в моменте на это может не хватать средств», — заявил он.

Оформить услугу можно в любом салоне «МегаФона». Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана.

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