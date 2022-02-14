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Москва обвинила Варшаву в препятствовании запуску «Северного потока – 2»

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Global Look Press

Польша не прекращает попыток остановить проект газопровода «Северный поток – 2» и препятствует его сертификации. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА «Новости».

«Польша не прекращает попытки торпедировать запуск проекта «Северный поток — 2» и подорвать репутацию ПАО «Газпром» как надежного поставщика природного газа в Европу», — сказали в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что в конце декабря истекает срок действия контракта по транзиту газа по газопроводу «Ямал-Европа» в Польшу. В соответствии с этим документом польская PGNiG покупает не менее 8,7 млрд кубометров газа ежегодно. В ноябре 2019 года польская компания заявила, что не будет продлевать соглашение.

Со следующего года власти Польши планируют заменить российский газ поставками по строящемуся «Балтийскому трубопроводу» и увеличением объемов импортируемого СПГ из США и Катара.

Ранее журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик написал, что новый газовый контракт с Пекином на прокачку газа по дальневосточному маршруту делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу.

Автор материала заявил, что Россия виновна в создании энергетического кризиса в ЕС. Он также обвинил Москву в «газовом шантаже» из-за газопровода «Северный поток — 2». Журналист напомнил, что против трубопровода могут быть введены дополнительные санкции, и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.

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