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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На мировом рынке массово избавляются от украинских деловых бумаг

Украинские еврооблигации массово распродаются держателями

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Телеграм-канал «Политика Страны»

На мировом рынке массово избавляются от украинских деловых бумаг — всему причиной слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные Bloomberg.

Речь идет об украинских бондах с погашением в сентябре 2022 года. В пятницу, 11 февраля, они находились на уровне 15,83%, а в понедельник, 14 февраля бонды поднялись до 28,54%.

«Главный продавец на валютном рынке сейчас — это Национальный банк. На него приходится порядка 80% всех сделок. Экспортеры придерживают валюту и наблюдают за рынком. Спекулянты понемногу перепродают доллар, купленный у НБУ», — сообщили источники канала.

Объем торгов на Bloomberg также приблизился к $400 млн.

Ранее эксперт предсказал курс 30 гривен за доллар в случае эскалации конфликта в Донбассе.

Обвал на украинском фондовом рынке, резкое ослабление курса гривны, бегство иностранного капитала из страны — все эти факторы характерны для классического военного положения.

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