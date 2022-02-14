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Хуснуллин снова связал рост цен на жилье с дефицитом мигрантов

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Дефицит рабочей силы и переход на эскроу-счета привели к росту цен на жилье в России. Об этом в эфире «Россия 24» заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Ипотека — это регулятор спроса. Когда нам нужно было подстегнуть спрос, мы действительно дали льготную ипотеку. На самом деле, ключевой фактор снижения стоимости ипотеки — это мягкая политика ЦБ. Когда ключевая ставка снизилась до 4%, ипотека автоматом упала», — отметил премьер.

По его словам, ипотека в общем росте цен прибавила к стоимости жилья примерно 8%. Однако в большей степени на рост цены повлияла инфляция как внутри страны, так и на внешних рынках.

Также среди немаловажных факторов в повышении цены на жилье является переход на эскроу-счета, который повысил себестоимость строительства. Сюда же можно отнести и отсутствие дешевой рабочей силы.

Так, стоимость рабочей силы мигрантов на стройке составляет в себестоимости строительства 25%. После ухода со строек миллионов мигрантов, зарплата выросла практически на треть. Этот фактор дает удорожание строительства примерно на 8%, то есть в итоге за это все платит покупатель.

В конце декабря в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина уже заявляли, что дефицит рабочей силы отражается на стоимости строительства, говорить о возможности полного отказа от мигрантов на стройке сложно. Как показал опрос российских застройщиков, который при участии бизнеса провела Государственная дума, отказ от мигрантов может привести к увеличению себестоимости жилья на 10-40%.

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