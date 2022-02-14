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Норвегия отменила почти все ковидные ограничения для туристов

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Норвегия с 12 февраля сняла практически все ограничения, связанные с COVID-19. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для путешествия в Норвегию туристам из России больше не нужны никакие прививочные сертификаты и тесты, а во время пребывания можно не носить маски. Также отменяются требования и рекомендации соблюдать дистанцию в один метр, а тестирование нужно лишь тем, у кого есть явные симптомы болезни.

Решение об отмене антиковидных мер основано на рекомендациях Национального института общественного здравоохранения и Норвежского управления здравоохранения.

Единственным исключением остался регион Шпицберген. Требования к тестированию перед отправлением на Шпицберген и после прибытия пока будут сохранены.

Норвегия стала первой страной в Европе, где полностью возвращены все допандемийные нормы, включая въездные требования к туристам. То есть для путешествия нужно приобрести лишь путевку и билет.

Представители российской туротрасли посчитали, что отмена ограничений поможет туроператорам в короткие сроки сформировать групповые туры в Норвегию на весну и лето.

10 февраля сообщалось, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) анонсировали постепенную отмену в стране антиковидных ограничений. Так, процесс снятия ограничений начался после снижения показателей заболеваемости и достижения уровня коллективного иммунитета в 92%.

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