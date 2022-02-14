Международные инвесторы начали покидать российские фонды

Международные инвесторы в период с 7 по 13 февраля вывели из российских фондов акций максимальный с начала года объем средств — $81 млн. Об этом пишет «Коммерсант».

Нерезиденты стали забирать средства на фоне высоких геополитических рисков и общего снижения популярности активов развивающихся стран из-за ужесточившейся риторики ФРС США, а также европейского Центробанка. Так, вывод $81 млн является худшим результатом со второй половины декабря 2021 года.

Определенное влияние на результаты региональных фондов оказал значительный спрос на фонды США. Так, по данным EPFR, за минувшую неделю чистый приток средств в такие фонды превысил $35 млрд, хотя неделей ранее эта цифра достигала всего $4,3 млрд.

Эксперты заявили, что сейчас наблюдается переток капитала из сегмента акций роста (высокие темпы увеличения выручки и прибыли) в акции стоимости (бумаги компаний с устоявшимся бизнесом), так как последние могут быть более устойчивыми к увеличению процентных ставок.

В конце октября Национальное рейтинговое агентство (НРА) составило прогноз по оттоку средств из банков — в ближайшие пять лет россияне могут вывести из вкладов несколько триллионов рублей. Деньги забирают, чтобы поддерживать привычный уровень жизни в кризис, или прибегают к альтернативным инвестициям.