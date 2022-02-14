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Финансист рассказала, когда и насколько подорожают молочные продукты

Финансист Долгова: цены на молочную продукцию зависят от стоимости сырого молока

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что динамика цен на молоко будет зависеть от цен на корма, развития ситуации с пандемией, влияющей на затраты на транспортировку и рабочую силу. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, в лучшем случае, молоко подорожает в пределах инфляции. По сведениям Росстата, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное увеличились на 1,65%, молоко питьевое цельное стерилизованное – на 1,6%, а инфляция составила 1,07%.

«Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов», — рассказала Долгова.

Она добавила, что на стоимость молока также влияют следующие показатели: корма для животных, содержание стада, цены на ветеринарные препараты, переработка сырого молока, транспортировка продукции и торговые надбавки розничных продавцов.

Ранее производители алкоголя и рестораторы направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина коллективное письмо, в котором попросили исключить введение маркировки «Честный знак» в алкогольной сфере, которая может привести к росту цен на их продукцию.

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