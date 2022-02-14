Uber не исключает в будущем приема платежей в криптовалюте

Сервис Uber рассмотрит возможность приема платежей в криптовалюте, сообщил в интервью CNBC генеральный директор компании Дара Хосровшахи.

По его словам, в компании уже обсуждали идею о покупке биткоинов, однако отказались от нее. Компания изучит возможность приема платежей в криптовалюте и реализует эту возможность, если от нее будет польза. Хосровшахи подчеркнул, что Uber не будет принимать криптовалюту «просто так».

«Мы собираемся сохранить наши деньги в безопасности. Мы не занимаемся спекуляциями... Преимущество нашей компании заключается в бизнесе, который мы построили, а не в инвестициях», — отметил гендиректор..

Комментарии поступили через несколько дней после того , как Tesla объявила, что купила биткойн на $1,5 млрд и планирует начать принимать цифровую валюту в качестве оплаты за свою продукцию.

Из-за обесценивания валюты компания понесла убытки в размере около $101 млн. В Tesla указали, что в марте 2021 года была продана часть биткоинов и выручено за них $128 млн.