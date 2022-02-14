Мелкие рублевые купюры пока не выведут из оборота

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что в России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно. В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что такой сценарий маловероятен, по крайней мере, сейчас.

Причинами отказа от мелких купюр, по мнению Сигала, могут быть износ купюр, неактивное их использование из-за роста цен или массового перехода на безналичную форму оплаты.

«Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к «упразднению» мелких купюр как таковых — их разве что заменят на свежеотпечатанные», — полагает первый вице-президент «Опоры России». Он указал, что Центральный банк России (ЦБ) справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.

Сигал также полагает, что ЦБ не пойдет на отказ от 50 и 100-рублевых банкнот, так как это увеличит уровень тревожности россиян, чувствительных к любым финансовым изменениям.

По прогнозу специалиста, «с постепенным распространением безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится сама, тогда регулятор сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота».

Ранее было названо число россиян, полностью отказавшихся от наличных денег.

Также председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем.