Названы регионы России с наилучшим уровнем жизни

Москва и Санкт-Петербург вновь сохранили лидерство в рейтинге регионов по качеству жизни, также вверху этого списка — Московская область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Всего специалисты оценили 85 регионов по 67 показателям. Эксперты агентства отмечают, что эта тройка лидеров не меняется уже в течение многих лет. По данным за прошлый год, самый высокий рейтинговый балл у Москвы — 81,4 из возможных 100, у Петербурга небольшой отрыв — 80,2, у Московской области — 75,9. Аналитики полагают, что состав тройки лидеров в ближайшие годы вряд ли изменится.

В десятку лидеров также входят Татарстан, Краснодарский край, Белгородская и Ленинградская область, ХМАО, а также Самарская и Нижегородская области.

В самом конце рейтинга — Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край и Тува.

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