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Цены на ритуальные услуги в России могут зафиксировать

«Известия»: власти зафиксируют цены на основные ритуальные услуги по регионам

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В России запланировали зафиксировать цены на основные ритуальные услуги по регионам. Разработан законопроект о похоронном деле, пишут «Известия».

Согласно законодательной новелле, ритуальные услуги будут контролироваться государством.

Проект 10 февраля был внесен в экспертный совет фракции «Единая Россия». Предлагается выдавать ритуальным агентствам специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в реестр с указанием оказываемых ими услуг и цен на них.

Также депутаты предложили создать перечень недобросовестных организаций. Реестры станут доступны для всех россиян.

В России хотят установить предельную стоимость гарантированных услуг по погребению. К регулируемым видам услуг будут относиться: оформление документов, предоставление гроба и других необходимых предметов, подготовка тела умершего, транспортирование усопшего, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.

Предполагается установить и предельную цену на обустройство мест захоронения.

Указанный перечень услуг по погребению должен предоставляться населению бесплатно. Ритуальные компании будут получать компенсацию от властей в размере, не превышающем 6964,68 рубля. Сумма будет индексироваться ежегодно.

Ранее юристы раскрыли самые распространенные схемы обмана у ритуальщиков.

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