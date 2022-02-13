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Украинские олигархи и бизнесмены стали массово покидать страну чартерными рейсами

«Украинская правда»: порядка 20 чартеров с украинскими олигархами и предпринимателями вылетели из страны

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Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну с помощью чартерных рейсов и частных самолетов, пишет «Украинская правда».

По данным издания, только за воскресенье, 13 февраля, из Украины было осуществлено около 20 вылетов. Так, среди чартеров и частных самолетов, покинувших страну в этот день, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

«Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. По данным издания от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — говорится в сообщении.

Также в публикации сказано, что как минимум восемь предпринимателей, среди которых есть депутаты Рады, уехали из страны ранее.

13 февраля Мининфраструктуры Украины заявило, что воздушное пространство над государством пока будет открытым, а власти делают все возможное для предупреждения рисков для авиаперевозчиков.

Ранее компания SkyUp сообщила, что лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Как указала организация, такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

До этого стало известно, что лизингодатель запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, прервав выполнение рейса из португальской Мадейры до Киева. В результате авиаборт сел в Кишиневе. Пассажиров доставят на Украину автобусами.

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