В Германии призвали договориться с Россией об увеличении поставок газа

Немецкий политолог Александр Рар призвал Германию договориться с Россией об увеличении поставок газа.

Он напомнил, что Германия полностью откажется от атомной энергетики и снизит потребление угля в этом году.

«Мощности должны быть расширены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород. Россия остается нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией», — написал он в Twitter.

Ранее представитель министерства экономики Германии заявила, что ситуация с запасами газа в хранилищах страны вызывает беспокойство. На начало февраля уровень заполненности газа немецких хранилищ составлял 35-36%. Также сообщалось, что решение об увеличении поставок топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.