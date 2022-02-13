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В Германии призвали договориться с Россией об увеличении поставок газа

Немецкий политолог Рар призвал Берлин договориться с Москвой нарастить поставки газа

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РИА «Новости»

Немецкий политолог Александр Рар призвал Германию договориться с Россией об увеличении поставок газа.

Он напомнил, что Германия полностью откажется от атомной энергетики и снизит потребление угля в этом году.

«Мощности должны быть расширены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород. Россия остается нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией», — написал он в Twitter.

Ранее представитель министерства экономики Германии заявила, что ситуация с запасами газа в хранилищах страны вызывает беспокойство. На начало февраля уровень заполненности газа немецких хранилищ составлял 35-36%. Также сообщалось, что решение об увеличении поставок топлива является вопросом рынка и не зависит от государства.

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