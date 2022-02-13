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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Западные страховщики закрывают воздушное пространство Украины

«Страна.ua»: международные страховые компании закроют воздушное пространство Украины с 14 февраля

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Крупнейшие международные страховые компании готовятся объявить в понедельник, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на несколько источников.

По данным одного из собеседников издания, еще с января международные страховщики стали требовать, чтобы самолеты иностранных перевозчиков, которые у них обслуживаются, не оставались на стоянку в Киеве. Он считает, что такие действия приведут к остановке полетов на Украину иностранными компаниями. Также проблемы могут возникнуть и у местных авиакомпаний.

Глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский не исключил, что международные страховщики могут снять гарантии. Он отметил, что «страховой рынок занервничал» после заявления KLM о прекращении работы на Украине и массовом отзыве работников посольств.

«Иностранцы-перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо — не будут летать ни иностранные, ни украинские перевозчики», — считает Черняховский.

По словам владельцев частных самолетов, им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их воздушные суда будут отозваны, поэтому самолеты должны покинуть Украину до истечения этого срока.

Эту информацию подтвердил и источник на страховом рынке. Крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, разослали 12 февраля всем лизингодателям официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна над Украиной и в самой стране.

Днем ранее нидерландская авиакомпания KLM сообщила о приостановке полетов на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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