Названы популярные направления путешествий у россиян на 14 февраля

Сервисы путешествий Туту.ру и OneTwoTrip выяснили, куда россияне запланировали путешествие на День святого Валентина. Об этом сообщает РБК.

По данным Туту.ру, россияне с 11 по 14 февраля покупали авиабилеты в Москву (18,6%), Петербург (9,1%), Сочи (5,4%), Минеральные Воды и Краснодар (по 3,1%).

Средний чек на эти даты в одну сторону по сравнению с прошлым годом вырос на 3% — с 5904 до 6108 руб.

На поездах в указанные даты большая часть поездок тоже запланирована в Москву и Петербург (26% и 11%).

OneTwoTrip проанализировал покупку авиабилетов с вылетом 12 февраля и возвращением 14 февраля. В топ-5 вошли Москва (21,4%),

Сочи (12,9%), Санкт-Петербург (9,9%), Минеральные Воды (4,9%) и Стамбул (3,6%).

Отмечается, что популярность путешествий в Москву у россиян в этом году упала на 20%, при этом на 20% вырос интерес к Минеральным Водам и Краснодару, а популярность Калининграда увеличилась на 70%.

Ранее сообщалось, что перед Днем святого Валентина россияне скупают средства для ухода за собой.