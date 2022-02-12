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Запад не собирается отключать Россию от SWIFT

Reuters сообщило, что США и ЕС отказались от планов отключить РФ от SWIFT из-за позиции Европы

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США и Евросоюз выступили против отключения РФ от SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной, передает Reuters, ссылаясь на источники.

Как сообщает агентство, Вашингтон и Брюссель завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который включает меры против крупных российских банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий, а также рестрикции против «конкретных российских олигархов».

Согласно данным трех источников, знакомых с ходом переговоров, полный запрет РФ на использование SWIFT «не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран».

Как рассказал один из источников, цель Соедиенных Штатов и ЕС заключается в том, чтобы «разработать санкции, которые действительно ударят по русским», но при этом учитывая риски для тех, кто вводит ограничения. По его словам, Вашингтон и союзники, работая над санкционным пакетом, осознавали, что антироссийские меры сильнее ударят именно по государствам Европы.

Новость дополняется.

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Санкции против России
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