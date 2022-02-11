Стоимость нефти марки Brent побила семилетний рекорд

Стоимость нефти марки Brent превысила $95 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE

Стоимость Brent за сутки выросла на 4%, до $95,06 за баррель. В последний раз стоимость этой марки превышала $95 за баррель в октябре 2014 года. Стоимость нефти марки WTI во время торгов поднималась на 5,01%, до $94,38 за баррель.

Ранее в международном ценовом агентстве Argus сообщили, что впервые с сентября 2014 года стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 4 февраля превысила $95 за баррель, передает ТАСС.

Цена Urals на северо-западе Европы — CIF Rotterdam — выросла на $4,66, до $95,12 за баррель. Показатели стали максимальными с 17 сентября 2014 года — тогда котировки достигали $96,18 за баррель, указывает Argus.

Цена барреля нефти резко подскочит вверх в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины. При негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.