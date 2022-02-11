В США испугались проблем с поставками из России материалов для микрочипов

Белый дом предупредил производителей микрочипов о возможных перебоях с поставками комплектующих из России, если Москва введет ответные меры на американские санкции из-за эскалации на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы понимаем, что доступны другие источники ключевых продуктов, и готовы работать с нашими компаниями, чтобы помочь им определить и диверсифицировать поставки», — сказал собеседник агентства.

Опасения Белого дома связаны с результатом исследования группы Techcet, которое показало зависимость многих производителей микрочипов от материалов из России. В исследовании говорится, что 35% палладия в США поступают из России, а более 90% неона - из Украины, куда его привозят из России для очистки.

Ранее автор «матери всех санкций» против РФ, глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес рассказал, что разработка законопроекта зашла в тупик. Теперь конгрессмены ищут другие ограничения для России в случае ее вторжения на Украину.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.