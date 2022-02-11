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«Роснефть» в 2021 году опередила ряд глобальных мейджеров по росту добычи углеводородов

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Добыча жидких углеводородов «Роснефтью» в 2021 году превысила уровень 2020 года на 2,3%. В то же время Exxon в 2021 году сократил добычу на 1,3%, Shell – на 4,4%, а прирост добычи углеводородов Chevron составил лишь 0,6%.

Что касается добычи газа, среднесуточная добыча газа «Роснефтью» в 2021 году выросла на 15,9%. Объем добычи газа за 2021 год составил 64,75 млрд куб. м, что на 3,1% выше по сравнению с 2020 годом. Среднесуточный показатель достиг 177,4 млн куб. м в сутки. Положительная динамика обусловлена наращиванием добычи природного газа на проекте «Роспан», увеличением реализации газа, добываемого на месторождении Зохр (Египет), а также ростом добычи газа «Сибнефтегазом».

Exxon и Chevron нарастили добычу газа всего на 0,8% и 6,4% соответственно. Shell сократил добычу на 1,9%.

Также количество введенных «Роснефтью» в эксплуатацию новых скважин за 2021 год превысило 3,2 тыс. единиц. В результате геологоразведочных работ в 2021 году открыто 256 новых залежей и 2 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 0,5 млрд т н.э.

К числу наиболее крупных открытий 2021 год можно отнести уникальное по величине запасов газоконденсатное месторождение им. Е. Зиничева в Красноярском крае с извлекаемыми запасами газа 384 млрд куб. м по категории АВ1С1+В2С2, а также крупное Кэдэргинское месторождение газа в Якутии с извлекаемыми запасами газа более 43 млрд куб. м по категории АВ1С1+В2С2.

Стоит отметить, что совет директоров компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», который предусматривает снижение углеродного следа. «Роснефть» ставит перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году.

В 2021 году «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус компании – лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса.

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